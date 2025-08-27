Експерт по ВиК: Вода в Плевен ще има след 5 години, но ще поскъпне

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Проблемът с водоснабдяването на Плевен може да се реши в рамките на 3 до 5 години с изграждането на нов язовир. Това означава големи инвестиции е цената на водата ще се повиши, това каза по bTV доц. Галина Димова-Бойкинова, университетски преподавател по водоснабдяване.

Специалистката подчерта, че за големите загуби на вода, които са проблем не само в Плевен, а на много други места, обикновено се обвиняват ВиК дружествата. Част от загубите обаче са всъщност кражби или се следствие от повреди във водомерите.

Проблемът е старата водопреносна мрежа, която е пренебрегната, защото в нейното обновяване няма „уау” ефект, не се режат ленти, обясни доц. Димова-Бойкинова. Все едно в bTV да работите с камери от 60-те години и да искате съвременна картина, обясни тя на водещия Златимир Йочев. Специалистката каза също, че България е на първо място в Европа по загуба на вода със средно 60%, докато в повечето страни е 30-40%.

