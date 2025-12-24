Експерт по авиообезщетения: Пътниците на авиокомпаниите не са добре запознати с правата си

Пиксабей

На практика често се вижда, че пътниците на авиокомпаниите не са добре запознати с правата си. Често, когато има проблем с полет, те са афектирани и често не могат да вземат адекватни мерки в момента на проблема, каза Ивайло Данаилов, изпълнителен директор на платформа за авиообезщетения.

В "Преди всички" по БНР той коментира, че празниците се увеличава броят на проблемните полети. А данни на платформа за авиообезщетения показват, че празничният период остава един от най-натоварените за въздушния транспорт и съответно са най-рисковите за пътниците.

"Нашият съвет е първо да не се стресират пътниците, защото авиокомпанията дължи на пътниците грижа по време на проблемния полет и всякакви видове разходи, направени от пътника, трябва да му се възстановят. Хората като знаят това трябва да запазят всички касови бележки за разходи, за да претендират за обезщетение. Зависи от държавата, но пътниците с проблемен полет имат 3 години да отправят претенция към авиокомпанията за обезщетение", съветва Данаилов.

Той припомни, че в ЕС има стриктни правила в авиацията и не би следвало да има различни правила в авиокомпаниите.

