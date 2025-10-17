Експерт по делото „Сияна” през сълзи: Не се сърдя на бащата, но не съм лъгал никога

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Вещото лице по делото „Сияна” проф. Станимир Карапетков направи емоционално изявление в „Лице в лице” по bTV като защити експертизата си. Това стана на фона на думите на бащата на загиналото момиче Николай Попов, който го обвини в нерегламентирани връзки с адвокати и поиска нова експертиза.

„Оправдавам Николай Попов, той трябва да говори, след като е преживял всичко това и не му се сърдя”, това каза проф. Карапетков, който едва сдържа сълзите си. Той обаче заяви, че бащата на Сияна трябва да му се извини, защото той не е лъгал никога.

Експертът каза също, че е търсен буквално по всички нашумели транспортни дела в последните месеци. Той добави, че сериозно обмисля дали да не си даде отвод от делото за катастрофата, при която загина Сияна, но подчерта, че няма кой друг да направи по-точна експертиза, а и е щял да подведе прокуратурата.

Проф. Станимир Карапетков каза също, че има контакти с много юристи. „Аз обучавам, това ми е работата от 30 години”, коментира той.

