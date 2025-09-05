Експерт по киберсигурност: Израел има топ технологии, въпросът е да ги привлечем

кадър: Bulgaria ON AIR

Глобален срив на Google и всички нейни услуги се случи малко след 10 часа българско време днес.

"Най-често не са изчислени претоварванията. Може докато е текло обновяването, някой да е пуснал друг вид атака. Франция е осъдила Google за 150 млн. долара заради бисквитките - напрежението ескалира", заяви експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев в "Денят ON AIR".

Големият проблем е дали има теч на информация - това притеснява всички.

"И имейл услугите бяха засегнати, и YouTube. Трябва да изградим паралелна мрежа за комуникация. Google има добри сървъри, но ако нямаме добра опорна мрежа за достъп, нищо не правим. Едва ли хакерски групи сами могат да подготвят такава атака. Възможно е да има теч на информация", добави доц. Минчев за Bulgaria ON AIR.

Според него за такъв тип атака държави като Северна Корея разполагат с капацитета от хакери

"Изтокът се развива и трябва да търсим начини да се съюзяваме, не да се разделяме. Трябва да се направи детайлно разследване. Дори ползването на хардове от най-висок клас не гарантира сигурност", изтъкна гостът.

Европа се превъоръжава с американско оръжие - това е сделка между Доналд Тръмп и Европа.

"По отношение на технологиите трябва да търсим помощ от цял свят. Израел има топ технологии, въпросът е да ги привлечем. Трябва да инвестираме в хора, не само в технологии. Европа е заета с войната в Украйна вече трета година - отвличат ни вниманието", обясни експертът по киберсигурност.

