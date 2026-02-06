Експерт по киберсигурност: Сложете „къдрава” парола на домашните камери

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

След скандала с изтеклите към порнографски сайтове записи от камери в салони за красота и АГ кабинети, специалистът по киберсигурност Явор Колев коментира, че е напълно възможно да бъдат компрометирани и камерите в домовете ни. По Нова нюз той обясни, че има тенденция семейства да бъдат наблюдавани онлайн в домовете им.

„Освен от извратеняци, тези видеа се правят и с цел изнудване”, подчерта Колев. Той допълни, че ако монтираме камери в дома си, задължително трябва да сложим сложна, „къдрава” парола с различни цифри, букви и символи. Иначе е много лесно да бъде получен достъп до устройствата, обясни специалистът.

Колев каза също, че фирмите, които монтират камери, трябва да познават много добре закона. Те сами трябва да обяснят на клиентите си, къде е позволено да има наблюдение и в кои „интимни” помещения не може, допълни експертът.

