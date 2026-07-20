Експерт по киберсигурност: Сривът на Фейсбук и Инстаграм най-вероятно е бил неуспешен ъпдейт

Пиксабей

Вчерашният срив на Facebook и Instagram, който остави милиони потребители без достъп до профилите им за около два часа, най-вероятно е причинен от неуспешно обновяване на системите. Това коментира експертът по киберсигурност Ясен Танев.

По думите му, въпреки че компанията Meta все още не е излязла с официално обяснение, информация от някои региони сочи, че е било планирано обновяване на платформите.

„Това много прилича на ъпдейт, който не се е получил. По-скоро става дума за контролиран процес по обновяване, при който е възникнал проблем, но системите са били възстановени сравнително бързо“, обясни в ефира на бТВ Танев.

Експертът успокои потребителите, че към момента няма информация за изтичане на данни или компрометиране на профили.

„Няма щети за потребителите. Единствените преки загуби са финансови за Meta, защото когато платформите не работят, компанията не генерира приходи“, каза той.

Според Танев ситуацията може да се сравни с автомобил, на който временно е свършило горивото – след отстраняването на проблема работата му продължава нормално.

По думите на експерта по-големият проблем не е самият срив, а зависимостта на хората, бизнеса и институциите от ограничен брой глобални технологични компании.

Той посочи, че около 60% от социалните мрежи се управляват от едва няколко компании, а значителна част от интернет трафика преминава през ограничен брой доставчици на инфраструктура.

„Когато една технология спре, страда целият свят. Един технически проблем или геополитическо решение може да засегне милиони потребители и бизнеси далеч от мястото, където е възникнал проблемът“, предупреди Танев.

Според него организациите трябва да изграждат по-голяма дигитална независимост и да разполагат с резервни варианти за работа при подобни ситуации.

„Колкото и странно да звучи от експерт по киберсигурност, аналоговите алтернативи също трябва да съществуват. Ако сме изцяло зависими от една технология, един срив на хиляди километри от нас може да направи ежедневието ни много трудно“, каза още Танев.

Редактор "Екип на Петел",

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