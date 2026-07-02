Експерт по киберсигурност: Затворете и позвънете обратно, ако имате съмнение за телефонна измама

Пекселс

Представете си следната ситуация - телефонът звъни. Поглеждате екрана – познат номер. Може би роднина, приятел или колега. Вдигате без колебание, но отсреща може да не е човекът, за когото се представя. Точно такава нова измамна схема вече се разпространява, при която измамници "маскират" номера си и карат жертвата да вярва, че говори с близък човек. И така границата между реално и фалшиво обаждане става все по-тънка.

Измамниците се обаждат така, че на дисплея ти да излиза номер на познат човек, банка или институция. В някои случаи използват и изкуствен интелект за имитация на глас. Специалистите определят схемата като "нов прочит" на старите "ало" измами. Разликата е, че вече измамникът не звъни от непознат номер, а използва допълнителен слой на доверие – телефонът показва име или номер, който жертвата разпознава, обясни в ефира на Радио Варна експертът по киберсигурност Обретен Обретенов.

При телефонните измами винаги има чувство за спешност, а щом то е налице, това е един от белезите, че нещо не е наред. Да звъннем и да позвъним обратно на телефонния номер е един от начините да се измъкнем от измамниците, поясни Обретенов. Да имаме ключова кодова дума или фраза с най-близките си е друг съвет, който даде Обретенов.

По думите му измамниците използват главно телефонни номера на банки и институции и рядко на близки хора. Във всеки от случаите се използва реалната снимка и начина на изписване на човека в указателя на мобилните ни телефони, обясни още той.

Редактор "Екип на Петел",

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