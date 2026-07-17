Експерт по комуникации: Властта няма ясна визия за развитието на страната

Кадър Нова Тв, архив

Включването на България в така наречената "Коалиция на желаещите" за подкрепа на Украйна е резултат от различно тълкуване, а не от промяна в официалния държавен курс. Това коментира експертът по комуникации Диана Дамянова в ефира на Радио ФОКУС, като подчерта, че външната политика на премиера Румен Радев остава последователна, но правителството дължи на обществото яснота относно вътрешнополитическите си планове, съобщават от Агенция Фокус.

Според Дамянова присъствието на българския външен министър в Украйна е било интерпретирано по начин, довел до включването на страната ни в списъка на държавите, подкрепящи Киевската декларация. Тя уточни, че тази инициатива обединява страни, желаещи да помагат на Киев извън общите европейски механизми, включително и във възстановяването след края на военните действия.

"Прегледах изявленията на всички страни и смятам, че има последователност в поведението на правителството, което каза, че няма да бъде част от коалицията на желаещите", обясни експертът.

Тя бе категорична, че страната не е поемала писмен ангажимент, който да легитимира подобно обвързване: "Тази декларация, доколкото разбирам, никъде не е подписвана официално и няма такива подписи в този смисъл". Дамянова допусна, че списъкът вероятно е изготвен от украинските институции на база техни очаквания, а не на реален български ангажимент.

Комуникационният специалист анализира и международните изяви на правителството, отбелязвайки, че няма съществено разминаване между заявките на премиера Румен Радев пред българската публика и изказванията му зад граница.

"В чужбина той говори с малко по-различна терминология, но казва същото - че България няма да бъде част от подкрепата с оръжие и средства за Украйна извън рамките, които е заявила", коментира Дамянова.

Въпреки стабилната външнополитическа линия, експертът вижда сериозни дефицити във вътрешен план. Според нея основният проблем пред управлението не е от комуникационно естество, а е свързан с липсата на ясна визия за развитието на страната, пише dunavmost.com.

"Не смятам, че има голям комуникационен проблем. По-скоро проблемът е, че обществото не знае какво правителството смята да прави с вътрешната политика", посочи Дамянова. Тя бе категорична, че намеренията на властта трябва да намерят цифрово изражение. "Политиката се облича в цифри и бюджети. Политиката се облича в реални действия. Истинските действия ще видим, когато видим истински бюджет."

За постигането на реална промяна експертът призова за цялостен подход, включващ институционални реформи и засилен контрол. "В момента се издигат повече лозунги, отколкото се извършва реална стратегическа битка срещу олигархията", заключи Диана Дамянова.

Редактор "Екип на Петел",

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