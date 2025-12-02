Експерт по национална сигурност: Прекъсването на тока по време на протеста не е случайно

кадър: Нова тв

В такива масови протести винаги има групи хора, които са добре организирани. Това се видя много ясно и те използват тези протести, за да вършат вандалски прояви", заяви пред БНР доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност, бивш заместник-ректор на Академията на МВР:



"Почти всички протести завършват по този начин, по тъмната част на нощта. Вече дали са организирани, тук има много спекулации и отговор на този въпрос трябва да дадат компетентните органи. Странно е полицията да бъде изненадана от такова нещо. Тя трябва да бъде подготвена".

"Прекъсването на тока по време на протеста няма как да е случайно", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" бившият заместник-ректор на Академията на МВР:

"Токът не е спирал в София на целия огромен квадрат на центъра по този начин дълго време".

