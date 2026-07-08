Експерт по национална сигурност: Заплахите по имейли към съдилища не са сериозни

снимка: МВР

"При първата вълна сигнали заплахата, която е изказана в имейлите, е за един час, след като е отправена, а тези, които са отговорни да четат тези мейли, са я прочели два дни след това. Ясно е, че това не е сериозна заплаха".

Това коментира в ефира на БНР експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов по повод зачестилите сигнали за бомби в съдилища и други институции.



По думите му това е нещо импровизирано.



"Най-близката до главата на един криминалист версия е, че това е нещо, което се върши от някой от тези, които по това време са имали дела в съдилищата. Разбира се, възможни са и най-различни други версии. Но ако тази версия е започнала да се потвърждава, извършителят е решил да инсценира още една серия от този тип обаждания, имейли, писма или каквото решите, за да разшири кръга на лицата, които са проверявани, и по този начин да забави разследващите да стигнат до него. Не знам какво има предвид, може би има предвид, че през това време може да излезе от страната или пък, че може да ги заблуди", каза още Радулов.

По думите му в такива случаи се започва от най-вероятната версия и след това се разглеждат по-малко вероятните. Когато пък става дума за терористична заплаха времето е компенсирано.

Той коментира и разминаванията в информациите за полетите на депутата Делян Пеевски, който според информация на вътрешния министър Иван Демерджиев, е пътувал заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова до Дубай.



По думите му системата PNR е сложна международна и едва ли в нея може да има някакви грешки.

"Но въпросът е какво е изследвано, тъй като ние виждаме само отговора, а не знаем какъв е въпросът. Т.е. пак имаме непълна информация. Тук забелязвам нещо характерно за нашата национална система, защото всяка база данни си е направена по свой начин, от отделен изпълнител, несвързан с другите. Няма връзка със системите", коментира проф. Николай Радулов.

Редактор "Екип на Петел",

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