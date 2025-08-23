Експерт по пътна безопасност: Просветна светлина в тунела, че ще има възмездие

Кадър Нова Тв

Димитър Илиев изрази оптимизъм, че държавата ще реагира след трагичния инцидент в Несебър, при който загина осемгодишно дете, и този в Слънчев бряг, при който петима души бяха пометени от 18-годишен с АТВ. Вследствие на удара 35-годишната Христина е в мозъчна смърт, а 4-годишното й момченце е с опасност за живота.

"Нагледахме се като общество на фрапантни случаи, които останаха безнаказани. Затова в момента близките нямат тази увереност, че ще получат възмездие и справедливост. Може би с даването на гласност, вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие", заяви рали състезателят Димитър Илиев.



"Подобен тип поведение насърчава агресорите по пътищата да продължават с нарушенията, да карат арогантно и да стават инциденти. Задължително трябва да имаме нагледно показани хора, които ще платят цената и ще понесат отговорността за действията си. Крайно време е да видим справедливост", допълни експертът по безопасност.



"Прилагането на законите е важно. Нашата полиция досега какво прави? Мери само скорост. Да но има много по-важни нарушения от скорост – неправилно изпреварване, минаване на червено. Знаете ли, че почти всяка една катастрофа, за която няма обяснение, тя е заради разсейване в телефона, например", коментира още по Нова Тв Илиев.

