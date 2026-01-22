Експерт по сигурност: Тръмп осъзна, че САЩ не са готови за търговска война с ЕС

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Три са факторите, които доведоха да смяната на позицията на президента на САЩ за Гренландия - икономически, политически и поведението на финансовите пазари, това каза по Нова нюз експертът от национална и международна сигурност Ивайло Иванов.

Твърдата позиция на ЕС, че са готови за икономическа война със САЩ е основната икономическа причина, подчерта той.

„Тръмп осъзна, че САЩ не са готови за търговска война с ЕС, още повече, че там предстоят междинни избори, а рейтингът му е много нисък, особено по темата с цената на живота. Такава война би довела до ново оскъпяване на живота в Америка”, обясни Иванов.

Той каза също, че политическият фактор е, че само 17% от американците одобряват придобиването на Гренландия, а още по-малко военната инвазия там.

Инвеститорите също показаха с поведението си на финансовите пазари, че не одобряват подобно действие, подчерта Иванов.

