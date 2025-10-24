Експерт по заетостта: Работодателите наддават за българи, които се връщат

кадър Нова нюз

Обстановката на пазара на труда в България е изключително динамична, особено в сферата на производството. Там се очакват съкращения, но има и буквално наддаване за кадри, които се връщат от чужбина у нас. Това обясни Мая Николич от Българската конфедерация по заетостта.

Тя обясни, че проблем за работодателите е инфлацията, която пречи да предложат заплащането, което се търси от кадрите. В някои насоки те се изравняват с тези в други европейски страни, което пък кара млади кадри от Холандия и Германия да търсят работа у нас и дори да се преселват в страната ни.

Работници от трети страни идват за работа в българския туризъм и производство, но при тях има два проблема - бавна и трудна процедура и това, че за някои България е просто магистрала към Западна Европа, обясни експертът.

Тя добави, че младите българи търсят дистанционна и гъвкава работа за много пари, но това трудно се постига. Те вече нямат и много възможности да намерят работа в чужбина, както беше преди, подчерта Николич.

