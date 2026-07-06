Експерт посочи най-безопасните места при приближаваща буря и мълнии

кадър: Нова тв

С началото на летния сезон и зачестилите гръмотевични бури специалисти напомнят колко важно е правилното поведение при опасно време. В ефира на NOVA NEWS експертът по мълниезащита инж. Христомир Иванов предупреди, че активността на гръмотевичните бури тази година е значително по-висока в сравнение с предходни години.

„Мълнията не е просто природно явление, а бедствие, което причинява човешки жертви и сериозни разрушения. Това е изключително мощна енергия, създадена от природата“, подчерта Иванов.

Според него най-сигурната защита при приближаваща буря е човек да потърси закрито място. Ако това не е възможно, автомобилът е най-безопасното убежище. „Колата е абсолютно безопасен щит срещу мълнията. Дори при директен удар хората вътре са защитени“, обясни експертът.

Той посъветва гражданите да избягват престой под високи дървета, да прибират метални предмети като въдици и чадъри и да изключват мобилните си телефони, когато са на открито по време на гръмотевична буря. Ако няма възможност за укритие, най-добре е човек да клекне с прибрани един до друг крака, за да намали риска от поражение от електрически потенциал.

По думите му сериозен проблем остава липсата на адекватна мълниезащита на много обществени обекти. „Спортни площадки, стадиони, училища и детски градини трябва задължително да бъдат обезопасени, но в много случаи това не се случва“, заяви Иванов. Той припомни случаи на загинали хора след удари от мълнии на спортни терени както в България, така и в чужбина.

Експертът обърна внимание и на поддръжката на вече изградените системи. Според нормативната уредба всяка мълниезащитна инсталация трябва да бъде проверявана ежегодно от специалисти, които да удостоверят нейното състояние. „Не е достатъчно просто да има монтирана мълниезащита. Тя трябва редовно да се инспектира и поддържа, защото ремонти по покривите често компрометират системите“, предупреди той.

Иванов посочи още, че на пазара се предлагат както сертифицирани и ефективни съоръжения, така и продукти със съмнително качество. Затова гражданите трябва внимателно да избират фирмите, които изграждат подобни системи.

„Гръмотевичният период вече започна, а по неофициални данни тази година е поне два пъти по-активен от миналата. Хората трябва да бъдат особено внимателни“, заключи експертът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!