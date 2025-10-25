Експерт посочи въпрос за 1 милион евро, свързан с България

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Това е въпрос за един милион евро! Така бившият зам.-министър на икономиката Димитър Данчев отговори на журналистката от БНТ, Мая Костадинова, която го попита дали може да се изчисли ръста на цената на горивата.

Категоричен е обаче, че ако те поскъпнат, то това със сигурност ще донесе по-голяма .

Посочи, че в момента инфлацията, която Националния статистически институт отчита за месец септември е 5,6%.

Интересното е обаче че огромната част от ръстът на на цените всъщност се дължи на стоките в малката потребителска кошница, а техния ръст изпреварва общата инфлация, и всъщност най-голямата тежест българските граждани се явява именно най-голямото увеличение на цените на тези стоки, обясни Димитър Данчев.

Той обаче се надява, че след 1 януари покачването на цените ще се забави, тъй като по-лесно ще се сравняват цените в евро между България и останалите страни от Европа

Обясни, че 65 процента от хранителните стоки, които се продават на нашия пазар, са вносни от Европейския съюз.

Тоест вие казвате, че има някаква надежда, че може и да по-евтинеят, защото ако се окаже, че в страните до нас е по-евтино в евро, отколкото у нас, най-вероятно ще отидем да си купим нещо от държавите, които са близо до нас, попита го Мая Костадинова. С въпроса си тя се надяваше, той да каже, че се очаква да поевтинеят стоките, но експерта обясни, че по-скоро очаква цените да се стабилизират.

