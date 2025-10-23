Експерт предупреди за нови измами около Black Friday

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Атаките на измамници в интернет и фишинг схемите ще зачестят около периода на намаленията Black Friday, като този път може да има и sms съобщения, гласови обаждания и дийп фейк видеа, това предупреди експертът по киберсигурност Любомир Тулев по Нова нюз.

Той посъветва всички да прилагат две прости мерки, за да бъдат излъгане. На първо място трябва да се попитаме, може ли да спечелим томбола, в която не сме участвали, а второто е да проследим електронния адрес на тези, които ни предлагат промоции, обясни той.

Измамниците стават все по-изобретателни, но потребителите не са достатъчно подготвени да ги разпознаят, обясни Тулев.

Той каза също, че в корпоративната сфера компании се атакуват по два начина. Единият е т.нар. „сменен IBAN“, при който хакери директно могат да източат сметките, като сумите са от 1000 до 17 млн. лева. 3-4 компании на седмица стават жертва на такива атаки у нас, подчерта експертът. Другият начин за атака на фирми е да се иска откуп за възстановяване на данни, които хакерите са придобили.

