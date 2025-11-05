Експерт разкри какво се случва с петрола по света

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Ако „Лукойл Нефтохим“ продължи да работи, няма да имаме никакъв проблем с горивата. Ако по някакъв повод затвори, по пополитически причини, това ще е голям проблем. Надявам се да не се стигне дотам, по-скоро да се смени собствеността на самата рафинерия.

Това заяви Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса.

Според него цените на петролните продукти на световните пазари в момента вървят надолу.

Винаги, когато има военни действия, очакваме някакво раздвижване на световните пазари за петрол. Примерно, ако САЩ осъществи военни действия срещу Венецуела, която е държавата с най-големи залежи на нефт, но не е най-големият производител, тъй като те не ги използват изцяло. Може би си имат друга тактика в своите държави, продължи Симов.

Всяка една война ще раздвижи пазарите в посока нагоре, което обаче ще бъде компенсирано от другите географски места в планетата, където са производителите на петрол, които в световен мащаб отново ще го компенсират. Така че дали ще е в Саудитска Арабия, дали във Венецуала, дали ще е някъде другаде на планетата, винаги може да се получи раздвижване, но то след това се изглажда, така да се каже технически от останалите места, където по света се произвежда петрол и се изнася, добави експертът.

Много е динамичен пазара, много е разпространен в различните територии на планетата. Затова не може само един конфликт, както беше примерно в Израел или в Арабския свят, или сега във Венецуелада да повлияе изцяло на тенденцията, която е твърде надолу, заяви още в „Денят започва“ Васил Симов.

