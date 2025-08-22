Експерт разкри колко милиона ще е поддръжката на новите влакове

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Частни компании навлизат в железопътния сектор, след като предстои да бъде обявена процедура, която е на три лота след решение на Министерски съвет. Обслужването ще бъде разделено на три - един по-голям, западния, със 75%, и два по-малки - един от 15% и друг от 11% . Това обясни Петър Бунев, председател на „Синдикат на железничарите в България“.

Влаковете, които ще бъдат разделени и пуснати на търг, а търга ще бъде за този, който иска да участва, там са дадени параметрите, че не се предоставя подвижен състав. Те не предоставят възможност за наемане на хората, които работят в базите, така че те да дойдат да оперират, продължи той.

Влаковете са държавни, линиите са държавни. На практика тук говорим само управлението да бъде от частен оператор. Интересно е обаче кой ще плаща поддръжката на новите влакове, които ще бъдат закупени. Имаме повече от 19 милиона влакови километри, като за всеки километър е 3 евро и половина поддръжката. Това означава, че към 60 милиона евро ще е поддръжката на новите влакове, добави по Нова Нюз Петър Бунев.

