Експерт разкри кой причинява зачестилите тежки катастрофи

Експерт по етикет и протокол обясни защо тежките катастрофи продължават, въпреки мерките, които вземат управляващите. Според Милена Хлебарова, докато не се промени мисленето за карането на автомобил или пък не дойдат летящите коли в бъдещето, у нас нещата няма да се променят, както и навсякъде другаде.

Причината е, че скоростта мами, предизвиква егото, предизвиква и адреналина, и този, който е емоционално неподготвен, се поддава, и оттам се получават стресовете с грешките и фаталните избори. Независимо в кой град, дали ще е Асеновград, Варна или всеки друг.

В интерес на истината между Пловдив и Асеновград има една отсечка, която е много права и там се кара изключително бързо. Аз съм го наблюдавала това. Тази отсечка предизвиква лудите глави да покажат себе си, да се докажат и да извадят от вътрешността си тези черти, с които искат да доминират над останалите. За съжаление, конете са много бързи и не могат бързо да спрат, зави Хлебарова.

Има и чувство за безсмъртие. Тези, които карат бързо, сякаш не са родени от майки, а от жрици. Те мислят, че лявата лента е тяхна и често предизвикват инциденти. Не забравяйте също, че голямата част от шофьорите имат купени книжки. Има и възрастни хора, които са си изградили навици за каране отпреди години и сега не са ги променили спрямо новите ситуации и правила. Всико това създава предпоставки за катастрофи, добави по Нова Тв Милена Хлебарова.

