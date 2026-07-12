Експерт разкри най-вероятната причина за фаталната катастрофа на пътя Е-79

Снимка ЕЦТП

Поредна катастрофа с участието на тежкотоварен камион отне живота на двама души, а други трима бяха ранени. Тежкият инцидент стана в събота привечер, на главен път Е-79 край Дупница, а до късно вечерта продължиха огледите на мястото на инцидента. Пътният експерт Георги Близнаков обяви, че най-вероятната причина за трагичната катастрофа е комбинация от умора и висока скорост.

Все още няма официална информация за причините за случиото се. Това, което се вижда на място е, че пътият е широк, отбивката също е широка, а тежкотоварният камьон е бил спрял в отбивката, без да нарушава закона за движение по пътищата.

Георги Близнаков от Асоциацията за квалификация на автомобилистите посочи, че по всяка вероятност става въпрос за човешка грешка.

"Най вероятно е комплексна причина от превишена скорост, невзимане на правилно решение, заспиване на волана или умора. По принцип статистиките показват, че няколко фактора са нужни за такова тежко ПТП.

Виждаме, че товарният автомобил е бил паркиран или спрян за престой правилно извън платното за движение на обозначено за това място. Виждаме и какви са щетите след това по автомобила, който се е врязал в него. Единствено можем да посъветваме шофьорите да карат по-бавно и внимателно.", подчерта той пред БНТ.

Точно преди мястото на инцидента има леко изкачване, а отбивката е на завой и е възможно шофьорът на лекия автомобил да се е заблудил и по погрешка да е навлезнал в най-дясната лента, където е и самата отбивка.

Най-тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което беше транспортирано от мястото на катастрофата с въздушна линейка в болница "Света Анна". Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми.

Две момчета са настанени в частна болница в Дупница, като от лечебното заведение казаха, че те са в стабилно състояние, пише Блиц.

В опит да се избегнат подобни тежки катастрофи по натоварените пътища в страната, от 15.00 часа в неделя в сила ще влезе забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона, както по автомагистрала "Тракия", така и по магистрала "Струма" и в отсечката на главен път Е79 в Кресненското дефиле.

Редактор "Екип на Петел",

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