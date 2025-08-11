Експерт разкри защо цените на рафтовете се струват високи на хората

Редактор: Недко Петров

Лошият климат компрометира реколтата на кайсиите, прасковите, черешите и ягодите. Именно това е и причината те да поскъпнат. По-малко предлагане има на вносните плодове, например лимона. Резултатът е по-скъпа цена и от 20 май насам лимонът е поскъпнал с лев и петнадесет стотинки.

Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

През последната седмица при домата също има по-малко предлагане заради топлините и по-малкото завръзи. Това повиши цената му с с 20 стотинки. Цялото движение на домата от 20 май досега обаче е с тридесет-четиридесет стотинки. В рамките само на един ден цената му може да се измести надолу и нагоре, добави той.

Кашкавалът стана по-евтин с 18 стотинки. Това е въпрос на предлагане и на търсене. Тук има маржове, колко се търси, и вариациите отново отиват надолу, каза още Иванов.

Запитан защо, когато гледат цените по рафтовете, потребителите остават с впечатление, че са високи, той заяви по бТВ: Случва се заради комбинацията от услуги и социални разходи. Както и заради много говорене по въпроса, начина на пазаруване и колко е повлиян клиента от обществената шумотевица.

Според Владимир Иванов пазарът работи добре, а не е както през 2022 година.

Тогава имаше бърз и динамичен процес, с резки изменения. Нищо подобно няма в момента, категоричен бе Иванов.

