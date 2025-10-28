Експерт разкри застрашени ли сме от енергийна криза

Редактор: Недко Петров

Енергиен експерт даде категоричен отговор на въпрос, който вълнува българите. Мартин Владимиров бе попитан от водещата, ако Европейската комисия вземе някакво решение на ниво Брюксел за „Лукойл Нефтохим“, това отнема ли от плещите на управляващите да вземат решения тук на място.

Ако Европейския съюз наложи санкции на „Лукойл Нефтохим“, тогава сме в хипотеза, в която веднага ще спре рафинерията. Ако държавата не предприеме мерки в следващите две седмици буквално, ние влизаме в сръбския сценарий. Тоест, србъският сценарий означава рафинерията след няколко месеца да спре да работи, защото няма запаси на нефт, каза Владимиров.

В момента виждаме, че правителството готви предимно план за осигуряване на доставката на горива. Аз не смятам, че ще има енергийна криза, тъй като има достатъчно складирани и нефт, и горива. Но ние трябва да решим този проблем кардинално в дългосрочен план, добави в „Още от деня“ Мартин Владимиров.

