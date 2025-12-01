Експерт с извънредна новина за Черния петък

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Последния петък на ноември изкуши много хора да търсят изгодни сделки. Колко пари похарчихме на Черния петък и какво се търсеше най-много тази година? Отговорите на тези въпроси даде Венцислав Николов, председател на Българската ритейл асоциация.

Сравнението с миналата година от това, което ние успяхме да забележим, е, че нещата се движеха някъде около миналогодишните. Знаем, че примерно колеги, които са се занимавали със сладкарски изделия, шоколади и такива неща, имат ръст някъде в рамките на 15 до 20%. Обаче има други стоки, които са със спад. Примерно при аксесоарите за телефони, кейсове, слушалки и други подобни неща, там се забелязат спадове между 10 и 15 процента, започна Николов.

Той определи като непредвидимо поведението на потребителите на фона на инфлацията в страната.

Има например продажби през октомври, които са много по-слаби през ноември, въпреки че през втория месец не е имало намаления на стоките. Доста е объркващо и никой не може да каже защо. При много търговци обаче Черния петък ще продължи до Коледа, допълни по Нова Тв Венцислав Николов.

