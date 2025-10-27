Експерт с извънредна новина за пенсиите от втория стълб в евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пенсиите от втория стълб са абсолютно защитени и няма да има никакъв проблем с тях, когато започнат се изплащат в евро. Това увери Владислав Русев, член на УС на БАДДПО.

Има законова гаранция за тези пенсии и тя е гаранция за брутни вноски. Има гаранция, че човек, който се пенсионира, трябва да поучи като минимум това, което е внесено бруто от НАП в неговата партида. Далеч сме изобщо от риск за тези пенсии, независимо дали България ще изпадне в криза, тъй като хората имат над брутните си вноски - 15, 20, 25 процента натрупвания, което е защитен вариант, разкри Русев.

За нас по отношение на инвестициите и възвръщаемостта на инвестиции, не очакваме на практика никакви проблеми, при положение че в момента инвестираме в световната финансови пазари. Ако България изпадне в криза, мога да кажа, че това няма дори да се отрази толкова сериозно на нашите клиенти, тъй като около 80% от нашите инвестиции са диверсифицирани в Европейския съюз и Съединените щати. Дори местния риск – българския, не е толкова значим за нашите клиенти, добави по Нова Тв Владислав Русев.

