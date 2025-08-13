Експерт с остър коментар за обиските на офиси на оръжейни фирми

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Експерт направи ексклузивен коментар по широко обсъждана през последните часове тема. А именно полицейската акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас по искане на службите в Киев. Претърсени бяха няколко адреса, но засега няма задържани.

Доколкото чета информацията, трудно се ориентират както медиите, така и анализаторите какво точно се случва. Това обаче е втория случай в сектор за производство на военни изделия, след този миналата седмица с Петър Мирчев и скандала там с износа на българско оръжие за мексиканските картели. Тази седмица виждаме нов случай, може би продължение на предния, започна директорът на програма „Сигурност“ на Център на изследване на демокрацията.

Това е репутационен риск за България, понеже това е един сектор, който през последните години изнася, може би над 2 милиарда годишно, и в България се утвърди като един от основните износители на муниции в Европа и основен снабдител и на Украйна. Така че това по някакъв начин е удар върху този сектор, понеже се отразява на репутацията на българските производители и на българските търговци на оръжие, допълни д-р Атанас Русев.

Според мен трябва внимателно и да се коментира, и съответно и действията трябва да са много внимателни. Защото непремерени действия и неподплатени и с достатъчно доказателства, могат да донесат включително и икономически щети за България, каза още по Нова Нюз той.

