Експерт със съвет как да опазим дома си от кражба: Помолете съсед да ви събира рекламните брошури от пощата

„Охраната на дома не е нещо, което се прави в последния момент преди празниците”, подчертапредседателят на Българската камара за охрана и сигурност Николета Атанасова за Нова нюз. Тя препоръча висок клас ключалки, решетки на прозорците по по-ниските етажи и алармени системи, осигуряващи сигурността на дома. Съществува и вариант при който алармата у дома може да се свърже с централизиран мониторинг център. Така, при активирана система, автопатрул директно се изпраща към охранявания обект.

По време на празничните дни Атанасова подсети за трикове, с които да държим крадците надалеч – ако не сме у дома, някой да посещава жилището, да пали лампите. Ако имаме възможност да го правим дистанционно – ние също да светване и загасяваме осветлението. Можем да помолим някой съсед, ако отсъстваме за по-дълго, да събира рекламните брошури от нашата пощенска кутия.

