Експерт след трагедията в река Струма: Спокойната вода създава измамно усещане за сигурност

Стопкадър бТВ

Трагичният инцидент край село Пастух на река Струма, при който загинаха четирима души, отново постави на дневен ред въпросите за безопасността при къпане в неохраняеми водоеми и правилната реакция при инцидент. В ефира на bTV специалистът по водноспасителна дейност към Българския червен кръст – Кюстендил Николай Велчев обясни, че спокойната повърхност на реката често създава измамно усещане за сигурност.

По думите му река Струма крие множество опасности – подводни течения, дълбоки вирове, тинесто дъно и труднодостъпни, обрасли брегове, които могат да затруднят излизането от водата. Допълнителен риск представлява и ниската температура на водата през пролетта и началото на лятото, която може да доведе до схващане на крайниците.

Велчев подчерта, че при подобни инциденти хората не бива импулсивно да скачат във водата, за да спасят давещ се човек, тъй като така рискуват и собствения си живот. Според него влизането във водата трябва да се извършва единствено от професионално обучени водни спасители.

Най-правилната реакция е помощта да бъде оказана от брега. Това може да стане чрез подаване на дълга пръчка, въже, въдица или друг предмет, който пострадалият да хване. Важно е също човекът във водата да бъде успокояван с ясни и спокойни указания, ако е в състояние да ги следва.

Според специалиста паниката е една от основните причини очевидците да предприемат необмислени действия. Желанието да помогнат често води до нови жертви, вместо до успешно спасяване.

Велчев обърна внимание и на липсата на предупредителни табели край много неохраняеми водоеми. По думите му в миналото общините са поставяли подобни обозначения, но голяма част от тях са били унищожени или откраднати.

Той изрази тревога и от промените в нормативната уредба, според които в момента липсва ясно определен орган, който да осъществява контрол върху изпълнението на изискванията за водноспасителна дейност. Това, по думите му, се отразява не само на неохраняемите водоеми, но и на плувните басейни, като в страната има десетки обекти без осигурени водни спасители, въпреки че са отворени за посетители.

Експертът призова гражданите през летния сезон да избират охраняеми плажове и басейни, където безопасността е гарантирана от обучени водни спасители, вместо да се къпят в неохраняеми реки и водоеми, които могат да крият невидими, но изключително опасни рискове.

Редактор "Екип на Петел",

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