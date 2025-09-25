Експерт участва в разпознаването на деца - жертви на насилие от цял свят, една от тях е момиче от България

снимка: МВР

Експерт от дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в Работната група за идентификация на деца-жертви на сексуална експлоатация (VIDTF17). Седемнадесетата операция на киберекспертите на Европол, Интерпол и още 22 държави се проведе в централата на европейската полицейска агенция от 8 до 19 септември. В рамките на работата й общо 51 сексуално малтретирани деца от цел свят са установени с общите усилия на киберекспертите. Една от жертвите е момиче от България, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

В хода на работа са анализирани над 300 набора от данни, показващи сцени на сексуална експлоатация (CSE). Разпознати са деца и от двата пола – от бебета до тийнейджъри – с различен етнически произход и националност. В резултат от операцията се подготвят 213 насоки за бъдещи разследвания на правоприлагащите власти на различни държави.

Над 1000 спасени деца

Работната група за идентификация на жертви (VIDTF) се организира за първи път през 2014 г. Към момента базата данни на Европол съдържа над 111 милиона уникални снимки и видеоклипове със сексуална експлоатация на деца. В предишните 16 срещи киберекспертите са успели да спасят 1 010 жертви, да арестуват 301 извършители, да анализират 8 005 набора от данни и да разпространят 2 266 оперативни информации към партньорите на Европол.

Обемът на изображения и обменът на материали е много по-голям заради лесния интернет достъп и големия капацитет за съхранение на данни на електронните устройства. Паралелно с това, AI-генерираните изображения вече са един от основните методи, чрез които извършителите създават, придобиват и съхраняват подобни материали.

Всяка една от националните власти поотделно няма достатъчно инструменти и човешки ресурс да се справи с огромното количество материали със сексуално насилие над деца (CSAM). Затова засиленото сътрудничество и улеснената комуникацията са изключително важни и подпомагат работата на правоприлагащите органи.

Един от най-запомнящите се случаи в Европа е от септември 2024 г., когато след анализ на видео с брутално насилие над 5-годишно дете кръстосаните данни на Европол водят до установяването и спасяването му, както и до идентифицирането на още две жертви на възраст 6 месеца и 2 години. Разследването стига до Франция, където са арестувани общо петима мъже.

Призив на Европол: trace an object

Европол наскоро публикува нови снимки на платформата „Stop Child Abuse – Trace an Object“, която приканва гражданите да разглеждат внимателно снимки и предмети от неразкрити случаи на сексуално насилие над деца и да съобщават, ако ги разпознаят. Дори и най-дребната следа може да помогне за спасяването на дете, призовават полицейските служители. Всеки, който разпознае такъв предмет, може да предостави информация анонимно. Тя ще бъде предадена на компетентните органи, за да започнат разследване.

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/51-children-identified-during-international-taskforce-against-child-sexual-exploitation

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!