Експерт във Варна: Еврозоната няма да окаже негативни последици за пазара на недвижими имоти

Цените на недвижимите имоти у нас през последните три години, на годишна база, се покачват с 15-18 %.

Причините са основно икономически, влияе и малкото предлагане, защото само във Варна новото строителство през тази година е с 50 единици по-малко.

Това заяви във Варна експертът Добромир Ганев, който участва в конференция "Имотният сектор в светлината на бъдещето" и в дискусия с бизнеса в Икономическия университет.

Според него влизането ни в еврозоната няма да има никакви негативни последици за пазара на недвижими имоти, тъй като в този бранш отдавна се работи с евро, предаде Радио Варна.

Въпреки че свободни терени все още има, предприемачите действат по-консервативно. Очакванията около предстоящото ни влизане в еврозоната карат инвеститорите да са внимателни, коментира експертът.

По думите му основният ефект върху пазара засега е психологически.

В страните, които са влезли в еврозоната – като Хърватия, Литва, Латвия, Словения – поскъпването започва още преди самото приемане. Хора, които планират покупка след две-три години, предпочитат да купят по-рано, от страх, че цените ще се повишат, посочи той.

Банковият сектор очаква евентуално леко и постепенно увеличение на лихвите след въвеждането на еврото, предупреди Ганев.

Говорим за около 0,3–0.4 процентни пункта, разпределени във времето, не за рязък скок, посочи той.

