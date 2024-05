Експерт за катастрофата с кола на НСО: АПИ не е осигурила видимост на пътя

кадър: Bulgaria ON AIR



Административният съд в София постанови спиране на реорганизацията на движението в центъра на столицата, защото не се основава на никакъв административен акт или закон.

"В европейските столици такива неправилни решения няма. Там хората правят от малкия път голям път. Там хората също правят велоалеи, но не е задължително велоалеята да е на платната за движение", каза председателят на Българското обединение на шофьорите Христо Радков в предаването "Денят ON AIR".



Според председателя на Съюза на центровете по авто-мото подготовка Йонко Иванов големият тротоар на НДК трябва да се използва, тъй като не е редно да се спира транспортният поток, зареждането на магазини, възможността за преминаване на линейки. По думите му велоалеите нямат означение за посока на движението.



"На "Патриарха" тротоарът е много широк, там може да бъде велоалеята, няма нужна да бъде сваляна на пътното платно. На "Витошка" тротоарът е по-малък, но може да се измести градинката 2 м навътре", каза Радков пред Bulgaria ON AIR.



По повод случая с катастрофата с кола на НСО, в която пътува кандидатът за депутат Кирил Петков, Иванов заяви, че държавата е виновна за "целия апокалипсис по пътищата", тъй като липсва организация на движението.



Според Радков автомобилът на НСО по "груби сметки" е карал със 120-140 км/ч, преди да види, че някой му препречва пътя, не в момента на удара.



"Служителят на НСО би трябвало да опази охраняваното лице и да пази живота на околните. Колите на НСО никой не ги спира, те не се движат по закона за движение по пътищата", заяви Радков и добави, че Агенция "Пътна инфраструктура" не е осигурила видимост между двата пътя - има храсти.





