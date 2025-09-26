Експерт за кризата с водата: Трябва да се спрат кражбите на най-ценния ресурс, а крадците да влизат в затвора

Булфото

Лошото управление на водите през последните 30 години и високите нива на загуби на вода са причината за безводието и налагането на режим на много места в страната. Проблемът може да бъде решен с въвеждане на драстични мерки срещу кражбите на вода и законодателни промени, гарантиращи строги наказания. Това мнение изказа инж. Димитър Куманов от сдружение "Балканка" в ефира на Радио Варна.

Не можеш да имаш средно 60% загуби , а на места дори до 80-90%, и да твърдиш, че климатът е виновен, посочва Куманов

Кражбите на вода по думите му са в "чудовищни" размери. По негови данни в някои случаи цели предприятия извършват незаконната дейност и дори препродават.

Водата е най-ценният обществен ресурс и който краде, трябва да влиза в затвора. Законодателството ни обаче е писано така, че най-големите нарушители остават безнаказани, защото са свързани с властта, допълва той.

Според него действията на държавата винаги закъсняват, а институциите си прехвърлят отговорността. Той припомни, че е създадена парламентарна комисия по проблема, която е изготвила доклад още през лятото, но конкретни мерки не са предприети.

Куманов отправи критики към идеята за сформиране на Национален борд по водите, който вече е факт.

Експертът припомни, че съществуващият Национален консултативен съвет по водите е заседавал едва два пъти за повече от десет години, което поставя под въпрос реалната му функция.

Допълнителен натиск върху водния баланс оказват и частните ВЕЦ-ове, изградени върху стари язовири, смята той. Куманов е против тази практиката, която по негови думи в някои случаи води и до замърсяване на питейните кладенци.

В дългосрочен план трябва да бъде извършена рехабилитация на довеждащите водопроводи и модернизация на мрежите в населените места, категоричен е той,

Куманов даде пример, като изчисли, че при добра организация довеждащият водопровод за Плевен и Ловеч , който е с дължина 70 км, е можело да бъде подменен в рамките на година.

Експертът критикува и практиката за отдаване на частни ВЕЦ-ове върху стари язовири, която според него допълнително влошава водния баланс и в някои случаи замърсява питейните кладенци.

