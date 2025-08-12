Експерт за нарушените права при сваленото семейство с инвалидната количка на детето

Кадър БНТ

В случая със сваленото от борда на самолета на нискотарифна авиокомпания семейство заради преценка на пилота, че батерията на инвалидната количка на детето създава опасност за полета имаме съмнение за нарушаване не просто на права на потребителите, а на лице с намалена подвижност. Тези лица попадат в т. нар. група уязвими потребители, за които в почти всеки нормативен акт за правата на потребителите има специални разпоредби. И това не е случайно. По едни или други обективни причини те се нуждаят от специални грижи. Това посочи основателят на онлайн платформата "Ние потребителите" Габриела Руменова по БНТ.

В студиото на „Денят започва“ тя обясни, че такива специални текстове текстове има и в Регламента за въздушните полети. При отказан достъп на борда самолетният превозвач трябва да осигури на лицата с намалена подвижност специални грижи при първа възможност. Видяхме от разказа на бащата на детето с инвалидната количка и на другото дете от семейството, също с увреждания, че са били оставени 12 часа без никой да им обърне внимание, обърна внимание експертът.

Засегнатото семейство може да се позове на решенията на българските институции, ако реши да потърси правата си. В случай че резултатите от проверката на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ са в тяхна полза и започналото от Комисия за защита от дискриминация производство установи пряка дискриминация под формата на тормоз и неправомерен отказ на достъп до услуга спрямо лице с увреждане, тези обстоятелства могат да бъдат представени в евентуална дело пред съда за присъждане на обезщетения за нанесени материални и нематериални щети от страна на авиокомпанията. Бащата разказва, че след кацането семейството е потърсило спешен център заради причинения стрес, документите от оказването на тази медицинска помощ също са доказателства, които могат да бъдат присъединени към делото.

По повод ситуацията със сваленото семейство с инвалидната количка и наскоро станалия известен от социалните мрежи скандален случай с недопусната на борда жена заради уж неотговарящ на размерите багаж Руменова заяви, че при опасения за неспазени правилата в дадена ситуация, трябва преди всичко да бъдем хора, да запазим нормалното отношение, което трябва да имаме един към друг. Според нея, ако има нещо положително в такива истории, то е гражданското общество, което подкрепя изпадналите в подобна ситуация хора и ги насърчава да търсят справедливостта.

Руменова потвърди, че част от проблемите за пасажерите възникват заради различни изисквания на отделните летища или тълкувания на нормативната уредба и правилата на авиокомпания от отделен представител, в конкретни ситуации. „И в случая с инвалидната количка, която безпроблемно е използвана при полети и с тази авиокомпания, и с други преди да възникне настоящия казус, имаме такава ситуация. Затова, моите поздравления към транспортния министър Гроздан Караджов, че повдигна въпроса казусът да се разгледа и през възможността да се изиска законова промяна на европейско ниво, ако се прецени, че действащото законодателство оставя възможност за широки тълкувания и те водят до такива проблеми.“ Тя добави, че всяка авиокомпания може да предоставя услугите си по свои правила, но те не могат да противоречат на общото европейско законодателство.

„Нека насърчаваме хората да спазват правилата, а авиокомпаниите предварително ясно и точно да ги обявяват в своите общи условия. Ако се наложи да си доплатим, искането за това трябва да стане по цивилизован начин, а не да се стига до разправии, хвърляне на багаж и пр.“, обобщи Габриела Руменова в края на разговора.

