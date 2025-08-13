Експерт за пожарите: Губим води със загубите на горите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Санкциите за тези, които причиняват пожари, трябва да се ефективни и да се прилагат. Това заяви Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ към WWF България. Според нея над 80% от пожарите се развихрят от негорски територии - селскостопански територии, земеделски такива и от периферните части на селищата. Това означава, че човекът е много сериозен фактор за възникването на тези пожари, с бездействието си или с действието, което може да е обмислено или нарочно.

Понеже говорим за човешкия фактор, бих искал да обърна внимание на нещо друго важно. Навсякъде слушаме, че в момента тези, които гасят пожарите на терен, това са горски служители, пожарникари, огнеборци и доброволци. Горските служители обаче най-бързо отиват на мястото, тъй като познават подходящите подстъпи и се доближават до огнището, за да започне гасенето, каза Дончева.

Само че тези хора са с по-ниска категория труд в сравнение с останалите, които гасят пожари. Смятам, че е редно това да бъде променено. Другото е, че държавата всъщност е длъжник към всички онези хора, които са на първа линия в момента и гасят. Така че нека да си купим нужната техника и нека да налеем средства в превенция, защото загубите са огромни, продължи тя.

Ние дори не можем да ги изчислим колко са загубите, защото смятаме само колко е изгорялата дървесина и колко е унищожената инфраструктура. Всички онези екосистемни ползи и ресурси, които ни дават на фона на все по-тежкото положение по отношение на водите и осигуряването на води. България не е богата на води, а ние със загубата на горите, губим води, каза още в „Здравей, България“ Нели Дончева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!