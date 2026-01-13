Експерт за споразумението ЕС-Меркосур: Земеделието ще бъде пренесено в жертва

Снимка: Пиксабей

Земеделците у нас се чувства силно застрашени от подбиване на цените от готвеното търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур. Това коментира за Радио Варна Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, която е категорична, че ще има сериозни негативни последици за сектора.

Според нея не случайно споразумението е отлагано толкова. Тя допълни, че договореното ще е в полза на индустриите, като например автомобилната и химическата, но в ущърб на земеделието. Земеделието ще бъде пренесено в жертва, категорична е тя.

По думите й очакваният внос на земеделска продукция от Южна Америка, с която ще се конкурират, е произведена при значително по-ниски стандарти и има по-ниска себестойност от тези в ЕС.

Говорим за стока, отгледана по нерегламентирани за Европа практики, включително с използване на ГМО и препарати, които са забранени в Европейския съюз. Това е директна заплаха за европейското производство, подчерта Жекова.

Българските земеделски производители ще се присъединят към европейските си колеги и ще участват в мащабен протест на 20 януари в Страсбург, каза тя.

Протестът в Страсбург не е избран случайно – на същата дата ще заседава Европейският парламент. Земеделците се надяват евродепутатите да чуят гласа им и да настояват за преразглеждане на споразумението, което вече е на финалната права, посочи тя.

Сред най-уязвимите сектори са зърнопроизводството и животновъдството. Очаква се в ЕС да навлязат големи количества соя, говеждо и птиче месо, както и етанол. Европейският етанол се произвежда от скъпо произведени пшеница и царевица, докато в Бразилия себестойността е несравнимо по-ниска. Това ще срине цените на европейския пазар, обясни Жекова.

Тя даде и конкретен пример с българските зърнопроизводители. В момента пшеницата на световните пазари се търгува около 350 лв. за тон - най-ниските нива от години. Миналата година продавахме по 440-450 лв. за тон. Подобен внос неизбежно ще натисне цените още надолу, каза тя и припомни, че подобен срив вече беше преживян след началото на войната в Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!