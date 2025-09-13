Експертът Тихомир Безлов: Обществото е много разделено по отношение на МВР

кадър: Bulgaria ON AIR

"Внесеният вот на недоверие е на ПП-ДБ и МЕЧ. Проблемът с вътрешната сигурност не е най-големият в страната. Това, което виждаме по отношение на приходната част на бюджета, това е риск за страната. Не мисля, че във вътрешната сигурност има големи сътресения. Ситуацията е проблемна при службите. Не мисля, че този сектор дава основание да се търси вот на недоверие", заяви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването "Денят ON AIR".

"Моето очакване беше, че след като лидерът на ГЕРБ обяви, че е против тази форма на задържане на варненския кмет, това ще повлияе. Очевидно влиянието му в съдебната система вече е различно. Ще видим какво ще се случи при реалното гледане на делото", коментира гостът на Bulgaria ON AIR.

Според Безлов протестите във Варна и София показват активизиране на електоралната подкрепа "Продължаваме промяната".

"Тази година дори да имаме относително успешно завършване заради влизането в Еврозоната, новите траншове ще покрият дупката в бюджета... Но ситуацията за догодина е много проблематична", подчерта събеседникът.

"В момента, в който шофьорът бутна въпросния съсед, четиримата започнаха да го бият. След това, в момента, в който се е легитимирал областният директор на Русе, спряха да го бият. Човек трябва да има елементарна съвест, за да каже какво вижда. След това тези момчета са пуснати, няма нищо в бюлетина. Твърдеше се, че инцидентът не е регистриран. Очевидно областният директор не е искал да си създава проблеми. Има шанс да загуби бъбрека си, на човека не му е до това какво пише в бюлетина", анализира Безлов.

"В момента, в който шофьорът бутна въпросния съсед, четиримата започнаха да го бият. След това, в момента, в който се е легитимирал областният директор на Русе, спряха да го бият. Човек трябва да има елементарна съвест, за да каже какво вижда. След това тези момчета са пуснати, няма нищо в бюлетина. Твърдеше се, че инцидентът не е регистриран. Очевидно областният директор не е искал да си създава проблеми. Има шанс да загуби бъбрека си, на човека не му е до това какво пише в бюлетина", анализира Безлов.

"В момента, в който шофьорът бутна въпросния съсед, четиримата започнаха да го бият. След това, в момента, в който се е легитимирал областният директор на Русе, спряха да го бият. Човек трябва да има елементарна съвест, за да каже какво вижда. След това тези момчета са пуснати, няма нищо в бюлетина. Твърдеше се, че инцидентът не е регистриран. Очевидно областният директор не е искал да си създава проблеми. Има шанс да загуби бъбрека си, на човека не му е до това какво пише в бюлетина", анализира Безлов.

Той изтъкна, че обществото ни е много разделено по отношение на МВР. Доверието е много ниско, само Румъния е след нас в класацията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!