Експертът Валентин Кънев: Трудно се намира такъв топ мениджър

кадър: Bulgaria ON AIR

"Нищо няма да се промени след назначаването на особения управител в "Лукойл" в България. Това мнение изрази в предаването "Опорни хора" Валентин Кънев - председател на Балканска и Черноморска петролна и газова асоциация.

"Неговата функция всъщност е да следи дали паричните потоци се движат по начина, който се предвижда от дерогацията, тоест да не отиват към бюджета на Русия. Оттам нататък функционирането на рафинерията трябва да продължи по този начин, по който е функционирала до момента", коментира гостът.

Според него особеният управител - (бел. ред. - Румен Спецов от НАП) трябва да назначи професионален екип - "подбрани хора, които да бъдат професионалисти и да разбират от рафинерии".

"Не е задължително да са от България, може да бъде международен екип... Трудно се намира такъв топ мениджър, който да бъде в България", коментира още Кънев пред Bulgaria ON AIR.

"Ако Спецов успее да се сработи с ръководството на "Лукойл", риск няма. Но ако не успее и има някаква отрицателна реакция от екипа в "Лукойл", това може да създаде рискова ситуация", посочи специалистът.

