Експертът по киберсигурност Кирил Григоров: собствениците на камери са длъжни да се грижат за данните, които събират

кадър: Бтв

Един от скандалите на изминалата седмица бяха камерите в козметични студиа и гинекологични кабинети, от които са изтекли кадри в интернет.

До момента във видеа за възрастни са се разпознали клиентки от Бургас, Казанлък, Ахелой и София. Някои от потърпевшите изразиха съмнения, че може да са били излъчвани на живо. Тече проверка на прокуратурата и полицията по тези случаи. Твърденията от страна на салоните е, че са използвали камерите са били поставени от съображения за сигурност.

Темата коментира в предаването „Тази събота и неделя“ Кирил Григоров от Българската асоциация по киберсигурност.

„Фактът, че са подходили несериозно към поставянето на такъв тип устройство, е притеснителен. Без значение за какво са използвани самите камери, начинът, по който се управлява информацията, която извличат, е тревожен“, смята Григоров.

По думите му собствениците на камери са длъжни да се грижат както за тяхната сигурност, така и за данните, които събират. „Първо трябва да сменим паролите, второ – да проверим дали софтуерът на камерата е обновен до последната версия. Дори скъпа камера не гарантира защита, ако не се грижим за сигурността ѝ“, поясни експертът за Бтв.

Григоров обясни, че най-често устройствата са свързани с интернет чрез Wi-Fi и се достъпват чрез подразбиращи се потребителско име и парола.

"

Хакерите използват публични търсачки за смарт устройства, където могат да видят приблизителното местоположение, вида, марката и модела на камерата. След това проверяват в интернет за стандартните логини и пароли и ако не са сменени, достъпът е изключително лесен“, каза той.

След като получат достъп, хакерите могат да наблюдават видеозаписи в реално време и да разглеждат съхранените записи – както локално, така и в облачни услуги.

„В нашата практика сме имали случаи, където през скъпи устройства се достъпва цялата информация на компанията – вътрешна комуникация, мейли, документи. Камерите могат да станат входна точка към цялата мрежа“, добави представителят на Българската асоциация по киберсигурност.

Експертът подчерта, че заснемането на хора в кабинети и студия включва лични данни, които са защитени от закона.

Образът и начинът, по който изглеждаме, са обект на защита. Затова обектите трябва да уведомяват потребителите с видими стикери за видеонаблюдение“, обясни той.

По думите му дори при наличие на предупреждение, трябва да знаем кой има достъп до камерите, как се съхранява информацията и как се управлява чувствителната информация.

Григоров отбеляза, че проблемът не е само в евтините китайски камери.

„И скъпи устройства могат да бъдат хакнати, ако не се грижим за тях. Всеки, който има устройство с интернет връзка, трябва да мисли за сигурността му. Това важи не само за камери, но и за смарт телевизори, перални, сензори и други устройства в дома и офиса“, отбеляза експертът.

Неговият съвет към потребителите е да сменят паролите и активиране на мултифакторна автентикация, където е възможно. (Активирането на многофакторна автентикация (MFA) или двустепенна верификация (2FA) е стъпка за сигурността на профилите ви. Процесът обикновено изисква парола плюс втори метод (код по SMS, приложение или физически ключ).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!