Експертът по комуникации Диана Дамянова: Следват месеци на протести

Следващите седмици и месеци ще прекараме в една непрекъсната заплаха от протести. Големият въпрос е дали протестът ще се превърне в електоралната мощ. Към момента социологията не дава такъв аргумент. Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



ПП-ДБ смятат, че протестите водят до увеличаване на електоралната им подкрепа. Затова има заявки за протести за сваляне охраната на Делян Пеевски и срещу главния прокурор, посочи тя. Продължаващи протести според нея обаче могат да доведат до хаос и напрежение, които да направят провеждането на изборите много трудно. "А може да доведе и до това, че хората постепенно ще се оттеглят от всяко следващо искане, което ги призовава към улицата. Смятах, че ПП-ДБ ще се концентрират да направят нов голям протест по повод искането за промени в избирателния закон, тъй като там има голяма дупка в мненията. Протестната вълна вече е по принцип срещу всичко“, добави Дамянова.



По думите й в момента много политически лидери се опитват да яхнат протеста на българските граждани. "Протест, който бих определила като основателен, предвид арогантното поведение, което властта имаше в последните 6 месеца. От изборите в Пазарджик и смяната на председателя на парламента настъпи нов етап, в който управляващите казаха "Няма да се съобразяваме с никого, ние имаме пълно мнозинство и ще си правим каквото искаме“. Българският народ им каза, че няма да си правят каквото искат. Въпросът е срещу какво протестира българският народ“, добави Диана Дамянова.



Тя коментира и сблъсъка между лидера на партия МЕЧ Радостин Василев и народния представител от "ДПС - Ново начало“ Гюнай Далоолу в парламента. "Поведението на политическата класа надхвърля границите на търпимостта. Смятам, че то е израз по-скоро на политическа безпомощност.“



Тя определи профила на ПП МЕЧ и Радостин Василев като хулиганско-политически. Поведението на депутатите от ДПС-НН също е агресивно и вулгарно, отбеляза Дамянова. "Което напълно променя профила, който депутатите на тази партия са имали, и той също става неприемлив“, добави тя.

