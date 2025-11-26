Eкспертът по международна сигурност Славчо Велков: Идва началото на края на войната

кадър: Bulgaria ON AIR

"Идва началото на края на войната. Много пъти съм казвал в това студио, че тя ще продължи около 4 години. Тръмп отново пристигна с гръм и амбицията му да бъде глобален миротворец има вероятност да се сбъдне. Планът от 28 точки стана причина да се направят контрапредложения и сме свидетели, че има такъв план", заяви експертът по международна сигурност Славчо Велков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му вече знаем, че Русия се съгласява с предложението на президента Тръмп.

В новите 19 точки няма кой знае какви промени от основните изисквания на Тръмп, отбеляза Велков в "Денят ON AIR".

Експертът изброи някои от точките, които остават и в новия план:

Русия ще завоюва територии от Украйна

ще има буферна зона и линия на съприкосновение

ще има рязко намаляване на числеността на украинската армия

Украйна няма да бъде член на НАТО в обозримо бъдеще

Русия иска украинската армия да бъде около 400 хил. военни, обърна внимание Велков и добави, че това няма голямо значение в ерата на военните технологии.

"Русия ще има на разположение териториите, които е овладявала. Ще има възможност да се говори за защита на правата на рускоговорящите граждани в Украйна", подчерта гостът и уточни, че Кремъл е отхвърлил предложенията на Европа.

"Европа я няма в този план, нито е на масата на преговорите. Преговаря се между екипи на Тръмп, Путин и Зеленски. Ако планът се осъществи, той предвижда политическото бъдеще на Зеленски. Никой няма да го пита. В този план има провеждане на избори Украйна 100 след прекратяване на бойните действия", обясни Велков.

"Споделям това, което каза нашият президент, че по-силен на масата на преговорите е този, който е по-силен на бойното поле. Идеята на Фон дер Лайен за мир чрез сила постепенно се изпарява. Ние ще бъдем свидетели на нещо ново в този конфликт - началото на края на тези бойни действия", каза още той.

По думите на експерта само лаиците могат да вярват, че Украйна може да победи в този конфликт.

"Украинската отбрана започва да се разпада. Трябва да спрат убийствата. Отстъпването на една пета от държавната територия на Украйна и приемането на тези условия е капитулация. А тези, които капитулират, те не диктуват условията", заключи Велков.

