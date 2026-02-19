Експертът по национална сигурност доц. Милен Иванов: Случаят ще се разплете, когато се стигне до мотивите за шесторната смърт

кадър: Bulgaria ON AIR

Емил Дечев встъпи в длъжност като служебен министър на вътрешните работи.

Съдия Дечев е познат като принципен човек, който си разбира от работата, има собствено мнение, има покритие за това. Като министър е добра кандидатура. Ще видим кои ще са зам.-министрите му. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

Той е убеден, че предстои смяна на ръководствата на областните дирекции на МВР в страната.

"Ако има доверие и е професионалист, ще овладее престъпленията, свързани с изборния процес, ще гарантира по-честни избори. Ако не е кадърен, нещата ще тръгнат по обичайното си русо", коментира Иванов.

Промяна по думите му ще има, ако служебният министър успее да не се поддаде на манипулациите, защото "няма как да си изиграе правилно картите, когато системата опитва да ги манипулира".

Най-тежкият проблем пред МВР е липсата на оперативно-издирвателна дейност.

Това прозира и в справката, която беше пусната от МВР по криминалния случай.

"Тази справка потвърди съмненията ми - става въпрос за тежък системен проблем в МВР от професионална гледна точка. Оперативно-издирвателното производство е така направено, че не може да се замете под килима. Не може да има сигнал от източник, пожелал анонимност - в архива не намираме негово име, обещайте му анонимност, но не може да бъде анонимен за архива", категоричен беше доц. Иванов.

Към Антикорупционния фонд той отправи един въпрос - подавал ли е искане за достъп до обществена информация за действия на други НПО-та.

"Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство. Всички сериозни следователи го отчитат като феномен, има такива случаи, но са феномен. За мен това е много странно - най-вероятно означава, че трябва да се направи повторна експертиза. Няма волеви акт да разбере, че не е успял и да го направи втори път на друго място. Или доказателствата, които са дадени за експертиза на вещото лице не са били правилно събрани, или имаме проблем в експертизата", убеден е доц. Иванов.

По разследването на трите трупа при Околчица той заяви, че там нещата са по-ясни от гледна точка на следи, балистика и за там властта е дала по-разумни обяснения.

Доц. Иванов е категоричен, че случаят ще се разплете, когато се стигне до мотивите за шесторната смърт.

"Те са в миналото, сред хората, които са по един или друг начин замесени в цялата тази история, която е довела до това престъпление. Без оперативно-издирвателна дейност няма как да се стигне", каза бившият заместник-ректор на академията на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!