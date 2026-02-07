Експертът по недвижими имоти Христо Георгиев: Тази година очаквам жилищата да поскъпнат с нови 10-12%

кадър: Bulgaria ON AIR

Пазарът на недвижими имоти отчита "охладняване на страстите" от началото на годината в сравнение с преди Нова година. Това заяви в студиото на "Брюксел 1" Христо Георгиев - управител на агенция за недвижими имоти.

По думите му тенденцията е традиционна за януари, като тази година процентът на запитвания и огледи за сделки отчита лек спад спрямо предишни години - с около 10%.

На въпрос на Милена Милотинова дали въвеждането на еврото е провокирало бума на сделките през втората част на миналата година, той отговори: "Факторът беше влизането в Еврозоната, страхът от загубата на средства в голямата инфлация, която немалко хора са преживели през 1997 година".

"Като цяло българинът инвестира парите си в недвижими имоти. И заради това миналата година отчетохме доста голям ръст в сделките", разказа още Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му от началото на тази година пазарът се е преобърнал от пазар на продавача в пазар на купувача.

"Сега пазарът се наводни с имоти, които се предлагат. Разбира се, стойностните имоти винаги са били кът", разкри още специалистът.

Георгиев сподели и своята прогноза за пазара на недвижими имоти: "За тази година нашите очаквания, и лично моите, са, че с не повече от 10-ина до 12% ще се повишат цените, като това ще бъде плавно".

"Бих казал, че договорката между продавача и купувача при определена сделка ще бъде с по-голяма отстъпка, което ще обуслови и този по-малък процент на повишаването на цената през годината", подчерта гостът.

