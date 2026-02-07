Експертът по недвижими имоти Явор Пейчев: През 2026 г. не се очаква поевтиняване на жилищата

кадър: Нова нюз

Цените на жилищните имоти в България продължават възходящата си тенденция, като най-силен ръст се отчита при двустайните и тристайните апартаменти, особено в големите градове. Това заяви изпълнителният директор на агенция за недвижими имоти Явор Пейчев в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му през 2026 г. не се очаква поевтиняване на имотите. За да има реален спад на цените, е необходимо в продължение на поне три последователни месеца да се наблюдава намаляване на броя на сделките – сценарий, който към момента не се очертава и вероятно няма да се реализира в следващите две години.

През миналата година двустайните и тристайните апартаменти в София са поскъпнали с около 20%, в Пловдив – между 11% и 21% в зависимост от квартала, а във Варна средното увеличение е около 17%. Едностайните и многостайните жилища са отчели ръст от около 10%, а къщите в периферията на големите градове – приблизително 12%.

Според Пейчев все по-често купувачите се преориентират към по-малки по площ имоти. Данните на агенцията показват, че средната площ на закупуваните жилища в края на 2025 г. е намаляла от около 115 на 100 квадратни метра. Причината е активността на инвестиционните купувачи, които търсят по-достъпни имоти с цел съхраняване на спестяванията си на фона на инфлацията и икономическата несигурност.

„От 2020 г. насам реалната инфлация е около 40%, което логично насочва хората към недвижимите имоти като сигурен актив“, посочи Пейчев. По думите му растящите доходи, сравнително достъпното кредитиране и традиционното доверие в имотния пазар са сред водещите фактори за повишеното търсене.

По отношение на еврозоната Пейчев е категоричен, че приемането на еврото няма да доведе до рязка промяна в поведението на купувачите и продавачите. „Сделките с имоти в България от години се договарят и изчисляват в евро“, отбеляза той.

Що се отнася до новото строителство, се очаква допълнително поскъпване заради растящите разходи за труд и строителни материали. Въпреки това в някои квартали на големите градове вече се наблюдава пренасищане, което може да ограничи ръста на цените при по-некачествени проекти и локации без добра инфраструктура.

Като съвет към купувачите Пейчев препоръчва внимателна преценка на финансовите възможности и избор на райони с дългосрочен потенциал. За хората, които разчитат на банков кредит, е важно месечната вноска да не надхвърля 30–35% от дохода на домакинството. Продавачите пък е добре да се ориентират по професионална оценка, а не само по общите пазарни тенденции.

