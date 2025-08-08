Експертът по сигурност Славчо Велков: "Европа се готви за война"

кадър: Bulgaria ON AIR

Под въпрос е срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

"Тази среща засега е поискана и е в графата "предполагаеми срещи". Руският президент показа, че има нов режисьор на сценария и той се казва Владимир Путин. Той ще казва ще има ли срещи и къде. Война - дали ще бъде пълномащабна, дали ще бъде Трета световна, ще има", заяви експертът по сигурност Славчо Велков в "Денят ON AIR".

Европа отново я няма на срещата, ще бъде само наблюдател, изтъкна той.

"Вече нещата ще се диктуват и решават от двете Велики сили - президентите Тръмп и Путин. Шансовете да бъде избегната войната са 50/50. Тръмп вече не е оптимистът, който беше, когато беше преизбран. Той се убеди, че не е този мощен миротворец, който си мислеше, че е. Тук става въпрос за нещо много по-сериозно", допълни Велков за Bulgaria ON AIR.

Крайният срок на американския президент за войната в Украйна подчертава неговия бизнес подход, смята експертът по сигурност.

"Европа се готви за война и е потърпевша от решението на Доналд Тръмп за митата. Ако се състои срещата между Тръмп и Путин, ще бъде посветена главно на казуса Русия и Украйна, не на Близкия изток. Нещата там тепърва се развиват и от нея ще зависи глобалният мир", коментира гостът.

