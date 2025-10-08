Eкспертът по сигурност доц. Милен Иванов: Президентската институция има ключова функция

кадър: Bulgaria ON AIR

По повод предстоящите промени в начина, по който ще се назначават ръководителите на специалните служби, експертът по сигурност доц. Милен Иванов коментира пред "Денят ON AIR", че това е напълно нормална практика в развитите демокрации.

"Балансът на силите не е нарушен сега. Той беше нарушен още през 2006 година с девоенизацията на тези служби. Политици често цитират, че президентът олицетворява единството на нацията, но освен това има и много важна балансираща функция - той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили. А първата задача на въоръжените сили по Конституция е защитата на суверенитета. Суверенитет означава власт, а Конституцията казва, че тази власт принадлежи на народа. Въоръжените сили са единственият инструмент, чрез който народът може да се защити, ако властта му бъде застрашена", посочи доц. Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Затова именно президентската институция има ключова функция в поддържането на баланса между трите власти.

Отнемането на този баланс, според Иванов, води до размиване на смисъла на Конституцията така, както е замислена през 1991 година.

Относно опасенията, че службите могат да се превърнат в "политическа бухалка", доц. Иванов отбеляза, че подобен риск винаги съществува, независимо кой ги назначава.

"Това е съвсем нормално, защото органите, които ги назначават, са подчинени на изпълнителната власт, а тя е проекция на парламентарната палитра. Именно тук е ролята на президента - когато в парламента има абсолютно мнозинство на една партия или коалиция, те могат да правят много неща без никакъв коректив. Президентът е въведен именно като този коректив, който поставя юзда на партийните мераци за овладяване на всичко чрез службите", отбеляза за Bulgaria ON AIR доц. Иванов.

Според него няма съществена разлика дали ръководителите на службите ще се назначават от парламента или от президента, тъй като в крайна сметка те остават под контрола на министър-председателя и правителството.

Въпреки това, Иванов предупреди, че когато в парламента има абсолютно мнозинство, липсата на независим коректив може да доведе до злоупотреба с власт и овладяване на институциите.

По повод слуховете за масови уволнения в ДАНС той отбеляза, че подобни слухове се въртят от месеци, но към момента няма реални доказателства за "чистка".

"Аз лично нямам хора, които да са ми казали, че ги репресират. Ако са 400 души, това при всички случаи ще отекне в обществото - поне един ще се изкаже публично. Или опозицията ще използва такъв човек като рупор на своите идеи. Нормално е при смяна на властта в една служба да текат пренареждания - някой ценен кадър, дълго време запазен, да бъде пенсиониран или освободен. Това е нормален процес в нашите служби вече 30 години", заяви доц. Иванов.

