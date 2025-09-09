Експертът по сигурността Милен Иванов с важни разяснения за побоя над шефа на полицията в Русе

кадър: Bulgaria ON AIR

Продължават разнопосочните версии за побоя в Русе, при който пострада шефът на местната полиция - Николай Кожухаров.

"В момента на инцидента се се отзовали два патрулни автомобила. Полицаите не са преценили, че са извършили младежите сериозни престъпления, арестувани са на следващия ден. Бит полицейски началник говори за липса на адекватно отношение на младите хора към властта, независимо какво е правил преди това, той е и по-възрастен гражданин", коментира експертът по сигурността Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му е странно, че на момента началникът на русенската полиция не е имал чувство за нанесена тежка телесна повреда - със счупено ребро и удар в бъбрека.

"Не е задължително да има удари - при класическа самоотбрана разследването ще покаже кой е бил в състояние на избежна самоотбрана. Много бързо човек, който се намира като жертва, изведнъж може да се окаже извършител на тежко престъпление. Младите хора нямат уважение към по-възрастните, техният праг на чувствителност е много нисък, и хора, които са били жертви, са се превърнали в насилници", каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна, че е нормално родителите да защитават децата си. Очаква следствен експеримент, какъвто предстои да се направи, да даде отговор на въпросите, които се задават в обществото.

Оказа се, че задържаният студент, Жулиен Кязъмов, е трябвало да има лекции в понеделник при Милен Иванов в русенския университет.

Жулиен е записан първи курс в Русенския университет в специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред".

"Каквито са ни полицаите, такива и младежите - те са искали да станат полицаи. Той самият явно не е разбрал какво става, но е участвал активно - несъобразяване с обстановката, когато има групова динамика - се преминава границата", каза експертът по сигурността.

Днешните младежи - утрешни полицаи

Милен Иванов изтъкна, че днешните младежи обичат да имат права и лично пространство, но не са вързани с идеята, че са част от обществото и имат задължения: "Влизайки в системата, самата система не допринася за допълнително моделиране, че отиват да служат на обществото, а не да бият. Имаме насилие срещу полицаи, следващият случай е насилие от полицаи".

Иван изтъкна, че в МВР главният секретар няма такова значение, защото вътрешният министър е този, който уволнява и назначава и той е източникът на всички реформи в министерството.

