Експерти: Този парламент започна със съмнения в неговата законност

кадър: Bulgaria ON AIR

Изборният кодекс е отворен, тъй като в сегашния парламент няколко законопроекта бяха внесени. Въпросът е деликатен. Периодът след оставка на редовно правителство и насрочване на предсрочни избори е най-неудачният за промяна на Изборния кодекс по ред причини.

Това заяви Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията в предаването "Денят ON AIR".

Като причини той посочи това, че в парламента могат да се сформират най-различни мнозинства и да бъдат приети решения, които да доведат до проблеми.

"Обществото ще вижда в тези промени опит на различни мнозинства в парламента да приемат правила, които да им донесат по-добри резултати на следващите избори. Моментът е деликатен. Ако има неща, които могат да се коригират - вървим и в тази посока", коментира още Марков.

Според изпълнителния директор на "Прозрачност без граници" Калин Славов очакването, че изборите се свеждат до технология на гласуване е една от най-опасните писти, по която се плъзгаме.

"В рамките на дискусията категорично ще бъдат противопоставени начините на гласуване, броене, отчитане и то по начин, който допълнително ще се подрони авторитета на процеса. Този парламент започна със съмнения в неговата законност, а и с установена незаконност, сега приключва живота си с тежка нелегитимност", обобщи Славов пред Bulgaria ON AIR и призова да излезем от "порочния кръг".

Според Марков мрачната история на българските избори е довела до ситуация, в която машинното гласуване буди повече доверие.

"Хартиеното гласуване е стигнало критично ниски нива на доверие. Ние пренаредихме състава броя на партиите НС само на база на повторно преброяване. Тази криза на доверието води до това, че машинното гласуване буди по-висока степен на доверие", анализира той.

Марков допълни, че по-голямата част от парламентарно представените политически сили имат ясна и целенасочена стратегия да отблъскват избирателите от гласуване, пораждайки съмнения.

"Зарядът на протеста доведе до оставка на правителството. Оттам нататък започват рационалните и прагматични решения. Големият въпрос - с каква заявка идва една партия, ще бъде подменен от технически и експертен въпрос по повод на това да ползваме ли машини, кои машини", на мнение е Славов.

Марков отбеляза, че има вероятност да видим поредица от избори и нови разходи за тях.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!