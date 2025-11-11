Експерти: Ако правителството не побърза, бензиностанциите на Лукойл на 22 ноември затварят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Има известно покачване на цените на международните пазари на нефта. Петролът на борсата е 63, а са били 60, така че наистина има леко покачване, но като цяло цените са стабилни.

Това коментира пред Нова тв Валентин Кънев.

Дизелът у нас на колонките обаче седмица преди санкциите е бил с 20 стотинки по-евтин от цената в момента.

Това може да се дължи и на лекото повдигане на цените на международните пазари, но не може да се изключи и спекула в този случай, посочи той.

Всеки един такъв организационен стрес е свързан с търговски рискове и търговците си калкулират рисковете в цените. Но имаме един тримесечен период на резерви, който трябва е спокоен и стабилен. След това обаче очаквам по-сериозен стрес. Но в този 90-дневен период особения управител на Лукойл трябва да се подготви, да си направи екип, да сключи договори, в противен случай влизаме в една рискова обстановка, коментира Иван Хиновски.

България може да навакса по отношение на Лукойл, но срокът е доста къс - до 21 ноември не остава много време. Ние те първа трябва да назначим особен управител, екипи. Колкото повече се бави правителството обаче, толкова повечме влизаме в сценарий, в който рафинерията не работи, обясни Цветомир Николов.

В момента имаме забрана за износ на горива, а същевременно има натрупани запаси и при търговците, и в Лукойл, така че не трябва да има натиск на цените нагоре извън стандартния на международния пазар. Важно е да знаем, че можем да получим отсрочка, първо правителството трябва да си свърши работата, допълни той.

Осолбеният управител е само уридически представител. По-важен е екипът зад него, той трябва да е от специалисти. Все пак обаче ние имаме подготовка за тази ситуация и имаме сключени договори. Цените би трябвало да си зависят изцяло от международните пазари и дали първо ще употребим запасите, защото те са на по-висока цена със сигурност, допълни още експертът.

Лукойл след 21 ноември няма да може да извършва трансакции и това включва и бензиностанциите на компанията - те няма да могат да работят, посочи Кънев.

За да не се случи това, те трябва да докажат, че не купуват гориво , произведено от Луойл преди назначаването на особения управител. Трябва да се докаже, че парите не отиват в Русия, обясни Хиновски.

Експертите са единодушни, че правителството към момента е изгубило ценно време и на този етап назначаването на особен управител и екип е най-важната задача пред него.

С Лукойл трябва да се работи партньорски. Той трябва да е сигурен, че ще си получи неговите активи. Сега трябва да се действа, той трябва да е информиран, а не изключен, както в момента правят нашите политици, посочи Хиновски.

Ето защо според него е много важно кой е избран за особен управител.

Ако все пак настъпи криза според експертите литър гориво ще струва около 3 лева или с 10 до 20 % нагоре.

