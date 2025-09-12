Експерти: България няма да остане без вода, но валежите се променят

кадри Нова нюз

редактор Веселин Златков

Няма вероятност България да стане без вода, дори и след 10-15 години, това заявиха по Нова нюз експерти. Според хидролога от НИМХ Георги Кошинчанов в дългосрочен план валежи ще има, но те ще променят разпределението си. Друг проблем е намаляването на снежната покривка през зимата, коментира той. Според хидрологът основното решение е строежът на нови язовири, но това се големи инвестиции.

Проф. Емил Гачев от БАН също каза, че апокалиптичната прогноза България да остане без достатъчно вода е нереалистична. Според него безводието у нас е циклично и по-възрастнните помнят, че такова е имало и през 80-те. Той обаче подчерта, че генералният тренд е да става все по-топло и това означава, че трябва да управляваме водния ресурс много по-внимателно и ефективно.

Проф. Гачев посочи, че структурата на валежите също се променя, като те стават по-рледки, но по-интензивни. Той даде пример с валежите в Рила, които са били оскъдни през юни и през юли, но през август са 150% от обичайното.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!