Експерти: Делфинът край Варна е муткур, а не малко делфинче

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Делфинът, който в неделя привлече вниманието на десетки плажуващи, след като навлезе в плитчините край плажа във Варна, не е малко делфинче, а екземпляр от вида муткур (морска свиня). Макар да достига едва между 1,30 и 1,50 метра дължина, това е най-дребният вид китоподобно в Черно море и често погрешно се приема за малко делфинче.

Специалистите предупреждават, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на животното. На кадрите се виждат наранявания, но засега не може да се каже каква е причината муткурът да излезе толкова близо до брега. Възможно е да е болен, травмиран или дезориентиран, обясни доц. Марина Панайотова от Института по океанология към БАН, цитиран от Радио Варна.

При подобни случаи първата стъпка е подаването на сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Ако експертите преценят, че животното трябва да бъде върнато във водата незабавно, това трябва да стане внимателно, като не се докосват наранените части на тялото.

„Когато са болни или травмирани, китоподобните губят ориентация, не могат да се противопоставят на морските течения и често биват изхвърлени на брега“, допълни експертът.

Сред основните заплахи за муткура са случайното попадане в риболовни мрежи, акустичният шум в морето и замърсяването. Тъй като видът обитава предимно крайбрежните води, той е и най-засегнатият от човешката дейност. По оценки на специалистите около 90% от регистрирания прилов на китоподобни е именно от този вид.

„Причините за изхвърлянето на китоподобните на брега са разнообразни“, коментира Константин Дамянов, началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). По думите му през този период на годината морските течения са насочени към брега, което улеснява изхвърлянето на отслабени или загинали животни на плажната ивица.

От ИАРА посочват, че упражняват постоянен контрол върху риболовната дейност и използването на разрешените риболовни уреди. Успоредно с това агенцията, съвместно с Министерството на земеделието и храните, провежда информационни кампании сред рибарите в пристанищата, лодкостоянките и по риболовните кораби. Те са насочени към правилното освобождаване на случайно уловени делфини и използването на специални акустични устройства – пингъри, които чрез звукови сигнали държат китоподобните далеч от хрилните мрежи, използвани при улова на калкан и в даляните.

Експертите напомнят, че при среща с делфин, излязъл на брега, най-важното е незабавно да бъде подаден сигнал на зеления телефон на РИОСВ.

Редактор "Екип на Петел",

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