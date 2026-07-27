Експерти: Има риск за България заради самолетите, но не и от директен удар от Иран

Bulgaria On Air

Второ предупреждение дойде от Иран към България заради разполагането на американски самолети-цистерни.

Иранското посолство цитира говорителя на Министерството на външните работи на Иран:

Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолети за въздушно зареждане в своите военни бази. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение.

Властта успокоява гражданите

По-рано днес премиерът Румен Радев свика среща в Министерския съвет с няколко от министрите и представителите на службите. Изводът, до който са достигнали, е, че на този етап няма заплаха за България.

"Няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище "Безмер", на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите", се казва в позицията на МС.

Мненията на експертите

Според бившия заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев второто предупреждение на Иран е очакван ход.

"Не мисля, че това трябва да ни изненадва. Рискът най-вероятно е премерен поради това, че САЩ и Израел, и Гърция и Турция, това са все страни които са на пътя между нас и иранските ракети, които биха предотвратили, както се видя в случая с Турция, възможни атаки срещу България. В този смисъл заключението на българските власти, че конкретна заплаха няма, е вярно", обясни той.

"Дали има конкретен риск - има. Колко е съществен той, по-скоро това, което казваме, рискът не е голям. Приоритет за Иран винаги ще останат страните в Близкия изток, където са разположени самите американски бази", каза още Гунев.

Според Тихомир Безлов от Център за изследване на демокрацията, вниманието не само на Иран, но и на световните медии, е било привлечено от поста на Тръмп в социалните мрежи, в който благодари на Румен Радев и България за приемането на самолетите.

"По отношение какви са вариантите, какви са рисковете, възможно е да понижат дипломатическите представителства, примерно да се изтегли посланикът. По-сложни операции, като най-вероятна възможна - по-скоро кибератаки. Може би ще търсят някаква възможност да има по-голяма видимост, примерно в енергетиката, във ВиК системите... А за кинетични заплахи, т.е. да изстрелят дронове, ракети, България е на границата на техните далекобойни ракети. Техният капацитет доста рязко деградира, в резултат на ударите на Израел и САЩ. този риск е много нисък и не мисля че ще рискуват, като имате предвид, че България е натовска държава", коментира Безлов.

Според експертите обаче, България вече е направила стратегически избор.

Все още не е ясно кога самолетите-цистерни на САЩ ще пристигнат у нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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